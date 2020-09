ufficiale Elche, ecco il primo rinforzo. Preso l'attaccante colombiano Lucumi

Come annunciato in mattinata, l'Elche rende noto di essersi sbloccato per il mercato in entrata. Acquistato Jeison Lucimi, attaccante colombiano di 25 anni. Il giocatore era svincolato dopo l'ultima esperienza in Messico, al Tigres.