ufficiale Emiliano Martinez lascia l'Arsenal. È il nuovo portiere dell'Aston Villa

L'ottimo finale della passata stagione non è bastato per assicurargli il posto da titolare. Così, Emiliano Martinez ha deciso di lasciare l'Arsenal per avere la possibilità di mettersi in mostra. Il portiere argentino, 28 anni, ha firmato un contratto di quattro anni con l'Aston Villa.