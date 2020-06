ufficiale Espanyol, esonerato Abelardo Fernandez: squadra affidata al ds Rufete

vedi letture

Dopo il k.o. con il Real Betis, adesso è ufficiale: Abelardo Fernandez non è più l'allenatore dell'Espanyol. Il club spagnolo ha diramato un comunicato ufficiale che spiega come la decisione di esonerare l'allenatore sia dovuto al rendimento negativo della prima squadra, ultima in Liga con 24 punti a -6 dal quartultimo posto. Insieme a lui, vengono allontanati anche Tomas Hervas e Inaki Tejada, membri del suo staff.

In un'altra nota la società catalana fa sapere che è stato deciso di affidare le redini della squadra a Francisco Joaquín Pérez Rufete, attuale direttore sportivo del club, con il chiaro obiettivo di ottenere la permanenza in Liga.



COMUNICAT OFICIAL | Abelardo finalitza la seva etapa com a entrenador del @RCDEspanyol: https://t.co/vRaFHO8kbd COMUNICADO OFICIAL | Abelardo finaliza su etapa como entrenador del RCD Espanyol: https://t.co/J1YW2aHz0O#EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/SOsFdXLZQE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2020