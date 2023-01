ufficiale Espanyol, richiamato dal prestito Miguelon. Riparte, va di nuovo in Liga2

Rientro anticipato all'Espanyol per ripartire subito per il difensore Miguel Llambrich, meglio noto come Miguelon, che continuerà a giocare in seconda serie spagnola. Il laterale destro classe '96 è stato richiamato dall'Oviedo e girato, sempre in prestito e fino al termine della stagione, al Cartagena.