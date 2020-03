ufficiale Estudiantes eliminato della Copa da una squadra di 4a divisione. Milito si dimette

Gabriel Milito non è più l'allenatore dell'Estudiantes. La decisione è stata presa dallo stesso tecnico a seguito della clamorosa eliminazione in Copa Argentina per mano del Deportivo Laferrere, squadra di quarta divisione. A una giornata dalla fine del campionato, l'Estudiantes è al tredicesimo posto in classifica.