© foto di Federico De Luca

A 35 anni Joaquin Larrivey non intende appendere gli scarpini al chiodo. L'attaccante argentino, noto in Italia per la sua esperienza al Cagliari, ha firmato un contratto con l'Universidad de Chile. Si tratta dell'ottavo paese in cui El Bati giocherà dopo Argentina, Italia, Messico, Spagna, Emirati Arabi, Giappone e Paraguay. Contratto per la stagione 2020.