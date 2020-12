ufficiale Europa League, focolaio nel Qarabag. Rinviata la sfida di giovedì col Villarreal

La partita di UEFA Europa League tra Villarreal e Qarabag, in programma giovedì all'Estadio de la Ceramica, è stata posticipata a causa di "diversi casi di positività al COVID-19 " nella rosa del club azero. Il Qarabag addirittura non raggiungerebbe il numero minimo di giocatori per disputare la partita, come riporta il club spagnolo in un comunicato. La UEFA ha contattato entrambe le società per valutare la situazione e trovare una soluzione.

Il Villarreal ha già la certezza del primo posto nel girone e del passaggio agli ottavi di finale di Europa League, mentre il Qarabag, con un solo punto in cinque partite, è già stato eliminato.