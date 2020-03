L'Everton ha blindato uno dei suoi migliori talenti: l'attaccante Dominic Calvert-Lewin, ariete dell'attacco dei Toffees di Carlo Ancelotti, ha firmato un prolungamento fino al 2025.

Couldn’t sleep last night! A huge day for me and my family. New contract...just getting started 💪🏽💙 #UTFT pic.twitter.com/FaFgp442Rz

