UFFICIALE: Everton, esercitata l'opzione per il rinnovo del contratto di Doucouré

Abdoulaye Doucoure giocherà nell'Everton anche nella prossima stagione. Il club di Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver esercitato l'opzione di rinnovo unilaterale del contratto del centrocampista maliano fino al 30 giugno 2024.

#EFC can confirm we have activated the option to extend Abdoulaye Doucoure’s contract until the end of June 2024. 🔵

— Everton (@Everton) May 23, 2023