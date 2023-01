ufficiale Everton, Lampard esonerato. Squadra a Tait e Baines in attesa del successore

vedi letture

L’Everton ha appena ufficializzato l’esonero di Frank Lampard dalla guida della prima squadra. Come si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, lasciano i Toffees anche Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole e Chris Jones mentre resterà il preparatore dei portieri Alan Kelly. Per il momento la squadra è affidata a Paul Tait e Leighton Baines in attesa che venga nominato il successore.