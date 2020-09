ufficiale Everton scatenato, nuovo colpo a centrocampo. Ecco Doucoure per Ancelotti

L'Everton non si ferma più. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi gli arrivi di Allan e James Rodriguez, il secondo club di Liverpool ha infatti annunciato pochi minuti fa l'acquisto di Abdoulaye Doucouré. Centrocampista francese classe '93, arriva dal Watford e ha firmato un triennale con i Toffees, che non hanno rivelato le cifre dell'affare. Nel Regno Unito si parla in ogni caso di un trasferimento nell'ordine dei 20 milioni di sterline, circa 22 di euro.