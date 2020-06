Maarten Stekelenburg ha prorogato il suo contratto con l'Everton - in scadenza il prossimo 30 giugno - fino al termine della Premier League. Il portiere olandese tornerà poi ad Amsterdam, per giocare nel club in cui è cresciuto e che nel 2011 lo aveva ceduto alla Roma.

📝 | Maarten Stekelenburg has signed a short-term contract extension and will remain at #EFC until the end of the 2019/20 campaign, before joining @AFCAjax on a permanent deal.

