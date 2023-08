ufficiale Falcao lascia il Santos. Ne era il coordinatore sportivo dal novembre 2022

Paulo Roberto Falcao decide di dire basta alla sua avventura con il Santos. L'ex calciatore della Roma, in seguito alle proteste dei tifosi bianconeri per il suo operato e alle recenti accuse di molestie sessuali, ha deciso di farsi da parte e di interrompere il rapporto con il club in cui ricopriva il ruolo di coordinatore sportivo dal 15 novembre del 2022.

Il brasiliano ha comunicato tale decisione con un post sui suoi canali social: "Nel rispetto dei tifosi del Santos Football Club, per le recenti proteste di fronte alle prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare la carica di coordinatore sportivo in questa data. Il mio sentimento è innanzitutto difendere l'immagine dell'istituzione. In merito all'accusa fatta questo venerdì, ricevuta con sorpresa dai media, affermo che non è avvenuta".

Di seguito, invece, è presente l'annuncio dato - sempre attraverso i social - dal Santos.