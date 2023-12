ufficiale Fatih Karamguruk, esonerato il tecnico Erdem. Al suo posto Arveladze

Cambio della guardia in sella al Fatih Karamguruk. L’ultima sconfitta contro l’Antalayaspor, con l’avversario in dieci, è costata cara al tecnico Alparslan Erdem che è stato esonerato. Al suo posto è arrivato, come annunciato dal profilo social del club, Shota Arveladze. Nella formazione rossonera giocano cinque calciatori italiani: Sturaro, Ceccherini, Lasagna, Biraschi e Paoletti.