ufficiale Fenerbahce, preso Mame Thiam. Ha giocato a lungo in Italia

Mame Thiam è un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il senegalese è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo giocato in Serie A con l'Empoli, in B col Lanciano, in Lega Pro con Avellino e Sudtirol e in Primavera con l'Inter. 28 anni, nell'ultima stagione ha militato al Kasimpasa, segnando 11 reti in 25 partite. Trasferimento a titolo definitivo, contratto triennale.