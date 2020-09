Fine della telenovela. Dopo una lunga attesa, Gabriel Magalhaes è un giocatore dell'Arsenal. Il difensore brasiliano del Lille ha scelto i Gunners tra una lunga concorrenza di club. C'erano Napoli, Everton e Manchester United ma a spuntarla è stata la formazione di Mikel Arteta.

