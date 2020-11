ufficiale Flamengo, Rogerio Ceni è il nuovo allenatore: "Ho chiesto il permesso a Zico"

Rogerio Ceni è il nuovo allenatore del Flamengo. Ha preso il posto in panchina dello spagnolo Domenec Torrent, firmando un contratto fino a dicembre 2021. In quanto bandiera da giocatore del Sao Paulo, Rogerio Ceni ha ammesso in conferenza stampa: "È un giorno molto speciale per me. Ho 30 anni di calcio, ho già affrontato il palcoscenico del Maracana. Ho visto Zico giocare, l'ho persino chiamato e gli ho chiesto il permesso di entrare nel club".