Il Borussia Mönchengladbach continua a programmare, con un occhio rivolto verso il futuro. Dopo tante cessioni e addii a parametro zero, il club tedesco prova adesso a mantenere i giocatori più importanti: è il caso di Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997, che ha rinnovato fino al 30 giugno 2027. Arrivato nel 2017 dal Monaco 1860, squadra in cui è cresciuto, Neuhaus ha disputato 172 partite con i Fohlen, mettendo a referto 22 gol e 24 assist.

Il direttore sportivo Roland Virkus ha commentato: "Florian è arrivato al Borussia come talento, è cresciuto molto bene e con noi è diventato un giocatore intelligente e forte. Ora è uno di quei ragazzi esperti che vogliono assumersi delle responsabilità. Sono sicuro che lo farà: è diventato più forte in campo, ci piace molto il suo atteggiamento. Siamo molto contenti del suo rinnovo".

Flo is here to stay! 🐎💚

We're delighted to announce that Florian Neuhaus has agreed a three-year contract extension with the Foals until June 2027 🙌 pic.twitter.com/Fv2tJOLDLP

— Gladbach (@borussia_en) July 28, 2023