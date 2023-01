ufficiale Framberger lascia Augusta per la prima volta in otto anni da professionista

Scarsamente utilizzato nella prima parte di stagione con l'Augsburg, il terzino Raphael Framberger, classe 1995, lascia la squadra di Augusta per la prima volta da quando è professionista. Cresciuto nelle giovanili del club tedesco, con cui ha esordito in prima squadra ormai otto anni fa, scende in Zweite Bundesliga: ufficiale il suo prestito sino al termine della stagione al Sandhausen.