ufficiale Fulham, avventura in Francia per Cavaleiro. Va al Lille a titolo definitivo

Il Fulham porta a termine un'operazione in uscita. Il nome che lascia Londra è quello di Ivan Cavaleiro, ala portoghese classe '93. Ufficiale il suo passaggio al Lille, con un trasferimento a titolo definitivo. Seconda esperienza in Ligue 1 per lui, dopo quella al Monaco tra il 2015 e il 2017.

Cavaleiro è reduce da una stagione in Turchia, dove ha giocato nelle file dell'Alanyaspor collezionando tra tutte le competizioni 25 presenze, 4 gol e 5 assist. Rientrato al Fulham, il club londinese ha deciso di cederlo non ritenendolo nei piani della stagione che sta per iniziale. Di seguito l'annuncio dei Cottagers, con un post sui social.