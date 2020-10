ufficiale Fulham, dal Lione arriva Andersen in prestito

Il Fulham ha annunciato il prestito di Joachim Andersen dal Lione. Il calciatore danese era stato seguito a lungo dal Torino, ma i granata non sono riusciti a trovare l'accordo con il club francese che lo ha poi spedito in prestito in Inghilterra: "Sono felice di essere arrivato in un campionato come la Premier che seguo fin da bambino. E' un sogno che si avvera".