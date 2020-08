ufficiale Fulham, riscattato Harrison Reed dal Southampton. Ha firmato fino al 2024

Dopo l'ottima stagione disputata a Craven Cottage, il Fulham ha annunciato di aver riscattato dal Southampton Harrison Reed. Il giocatore così ha firmato un nuovo contratto fino al 2024 e dopo ha detto: "Sono assolutamente entusiasta di essere finalmente un giocatore del Fulham a tutti gli effetti, sono assolutamente al settimo cielo. Sarà una stagione entusiasmante, è una grande sfida quest'anno, ma non vedo l'ora di iniziare, di riprendere gli allenamenti e non vedo l'ora di affrontare la sfida. Sono assolutamente felice di essere qui e di impegnare il mio futuro per il Club".