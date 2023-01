Josh Onomah non è più un giocatore del Fulham. Il centrocampista inglese di 25 anni ha risolto di comune accordo il proprio contratto con i Cottagers, come si apprende dai canali ufficiali del club.

A mutual termination of contract has been agreed with Josh Onomah.#FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 31, 2023