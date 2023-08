ufficiale Galatasaray, Morutan saluta e si trasferisce all'Ankaragucu. Piaceva a due italiane

Nuova avventura per Olimpiu Morutan. Il trequartista rumeno di 24 anni resta in Turchia, ma si trasferisce a titolo definitivo dal Galatasaray all'Ankaragucu. Operazione da circa 3 milioni di euro per il calciatore che appena pochi mesi fa era stato seguito anche da Palermo e Pisa in Italia.

Questo l'annuncio del suo addio da parte del club giallorosso di Istanbul: