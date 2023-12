ufficiale Girona, Bernardo dice addio. Il difensore risolve con 6 mesi d'anticipo

Novità in casa del Girona. La squadra rivelazione del campionato spagnolo ha annunciato la risoluzione del contratto del difensore Bernardo Espinosa: 34 anni, aveva il contratto in scadenza a giugno e lascia il club catalano dopo oltre 5 anni e 174 partite.

Questo il comunicato: "Bernardo Espinosa lascerà il girona FC dopo cinque stagioni e mezzo in biancorosso. Il difensore colombiano, arrivato a Girona nell'estate del 2017, in coincidenza con il primo anno del Girona nella massima serie, ha giocato 174 partite ufficiali in due fasi diverse: 52 nelle stagioni 2017-18 e 18-19; e 122 nella seconda fase in biancorosso, tra il 2020-21 e 23-24. In queste partite, Bernardo ha segnato otto gol e fornito sei assist.

Il Girona FC ringrazia Bernardo per il suo lavoro e il suo impegno e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale".