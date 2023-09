ufficiale Girona, colpo dalla Colombia. Acquistato Jhon Solís dall'Atletico Nacional

Il Girona rinforza la sua linea mediana. Nella giornata di oggi, infatti, i catalani hanno chiuso per l'arrivo di Jhon Solís dall'Atletico Nacional. Ecco il comunicato ufficiale: "Il centrocampista Jhon Solís è un nuovo giocatore del Girona FC. Il calciatore colombiano ha firmato con il Club fino alla stagione 2027-2028.

Solís, nato nella cittadina di Guacarí 18 anni fa, arriva a Montilivi da una delle squadre più importanti della Colombia; Atletico Nazionale. Il nuovo calciatore biancorosso si è allenato nelle categorie inferiori della società e nel 2020 è entrato in prima squadra. Nonostante la sua giovinezza, Solís ha giocato 38 partite con la prima squadra del club di Medellín - quattro delle quali in Copa Libertadores - e ha giocato anche con la nazionale colombiana Under 16 e Under 23".