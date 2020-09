ufficiale Girona, dal Manchester City arriva il brasiliano Couto

vedi letture

Grande colpo del Girona che si aggiudica per una stagione Yan Couto (18). Il terzino brasiliano giunge in prestito dal Manchester City.

Couto è stato assoluto protagonista ai Mondiali under 17 vinti dal Brasile in finale contro l'Italia, una performance che ha spinto i Citizens ad acquistarlo dal Coritiba.