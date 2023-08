ufficiale Granada, Antoñin Cortes risolve il suo contratto dopo tre anni e passa al Lugo

Antonio Cortés "Antoñín" ha trovato un accordo col Granada per risolvere il suo contratto e si è trasferito al Lugo in terza divisione spagnola. Arrivato a gennaio 2020, l'attaccante classe 2000 ha totalizzato appena 9 presenze e 1 gol col club andaluso, giocando in prestito al Rayo Vallecano, al Malaga, al Vitória Guimarães e all'Anorthōsis. Di seguito l'annuncio ufficiale della sua separazione coi biancorossi.