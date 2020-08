ufficiale Granada, ok del Man City: un altro anno di prestito per Yangel Herrera

Il Granada e Manchester City hanno ufficializzato il prestito del centrocampista Yangel Herrera per una nuova stagione, con un'opzione di acquisto per il club spagnolo. Il centrocampista venezuelano è approdato in Spagna la scorsa estate dove ha giocato un totale di 2.832 minuti in 36 partite e ha segnato due gol con il club biancorosso.