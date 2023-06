ufficiale Gregg Berhalter torna alla guida degli USA. Resterà fino al Mondiale 2026

Era stato accusato per un caso di violenza domestica risalente a oltre 30 anni fa e per questo sospeso dalla Federcalcio americana. Le accuse, però, sono cadute a marzo e così oggi arriva la rivincita personale di Gregg Berhalter: il CT è stato confermato alla guida degli Stati Uniti fino al Mondiale del 2026, che si disputerà negli USA, in Messico e in Canada.