ufficiale Gremio, non solo Suarez. Dopo 14 anni torna in Brasile il terzino Fabio

Non si ferma a Luis Suarez il mercato del Gremio. La squadra, tornata in Serie A dopo un anno di purgatorio, potrà contare per le prossime due stagioni del terzino Fabio Pereira da Silva, meglio noto come Fabio, che torna così in patria dopo 14 anni e mezzo. 32 anni, il giocatore arriva dal Nantes.