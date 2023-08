ufficiale Hack lascia il Mainz e va in Arabia. Definito il suo passaggio all'Al-Qadsiah

Operazione in uscita per il Mainz, che saluta un giocatore che ha fatto la storia di questa società per quasi un decennio. Si tratta di Alexander Hack, passato a titolo definitivo all'Al-Qadsiah. Dalla cessione del difensore classe '93, la società biancorossa incassa 1,5 milioni di euro.

Hack arriva al Mainz nella stagione 2014/15, partendo dalla seconda squadra per poi arrivare alla prima. Qui diventa con il passare del tempo una vera e propria colonna della retroguardia, collezionando 145 presenze e segnando 8 gol. Il club tedesco saluta così il suo ormai ex difensore, con un post sui propri canali social.