ufficiale Hatayspor, un altro giocatore via in prestito. Lobzhanidze va da Pirlo

Un rinforzo per il Fatih Karagumruk di Pirlo. Con il ritiro dal campionato dell'Hatayspor, molti giocatori hanno deciso di proseguire la stagione in un altro club: Saba Lobzhanidze, 1 gol e 4 assist finora in campionato, si trasferisce in prestito fino al 30 giugno.