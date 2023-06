ufficiale Heidenheim, triplo colpo per la Bundes. Ecco Traoré, Siersleben e Dinkci

Doppio colpo annunciato nelle scorse ore dall'Heidenheim, promosso per la prima volta nella sua storia in Bundesliga. Arrivano il terzino Omar Traore (25 anni) a costo zero dai cadetti dell'Osnabruck, il difensore Tim Siersleben (23) e l'attaccante Eren Dinkci (21), questi ultimi rispettivamente in prestito dal Wolfsburg e dal Werder Brema fino al termine della stagione.