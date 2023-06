ufficiale Heidenheim, un ritorno per la prima storica Bundesliga. Ripreso Dovedan

Primo acquisto ufficializzato dall'Heidenheim in vista della prossima Bundesliga, la prima storica volta per il piccolo club. Arriva a costo zero l'attaccante austriaco Nikola Dovedan (28 anni), che arriva dall'Austria Vienna e ha sottoscritto un contratto annuale con la società tedesca.

Per lui è un ritorno, dato che ha già giocato all'Heidenheim dal 2017 al 2019.