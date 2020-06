ufficiale Hertha Berlino, l'ex capitano Friedrich è il nuovo direttore sportivo

vedi letture

L'Hertha Berlino ha un nuovo direttore sportivo, ed è Arne Friedrich, ex difensore che ha vestito la maglia del club berlinese per 8 anni da calciatore (dal 2002 al 2010) indossando anche la fascia da capitano, e che lavorava in società già in precedenza con il ruolo di Performance Manager. Ad annunciare la sua promozione è stato l'amministratore delegato Michael Preetz. "Siamo lieti di continuare ad avere Arne nella nostra squadra. Come nostro direttore sportivo, sarà il collegamento tra la direzione del club, la squadra di allenatori e la squadra e porterà l'esperienza che ha acquisito come giocatore di successo e con vari altri corsi di formazione dopo la sua carriera", le sue parole in conferenza stampa.