ufficiale Hetemaj in una squadra fondata da youtuber in Finlandia. L'annuncio natalizio

Dopo aver giocato il girone di Europa League con l'HJK di Helsinki, ed aver affrontato anche la Roma, è tempo di dare l'addio a fine contratto per Perparim Hetemaj (37 anni). Il veterano del centrocampo, che in Italia abbiamo visto all'opera con le maglie di Brescia, Chievo, Benevento e Reggina, giocava nel club della capitale finlandese dalla primavera 2022 ed era legato con un accordo in scadenza tra quattro giorni, il 31 dicembre.

Nessun rinnovo per l'esperto mediano, che ha dato così l'addio all'HJK ed è pronto ad iniziare una nuova avventura, molto particolare. Hetemaj è infatti diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Gilla FC, futuristica squadra delle serie minori in Finlandia che è stata fondata nel 2022 da alcuni celebri youtuber del paese e che, dicono loro, "è la più seguita della nazione" (c'è anche il gioco di parole con il termine inglese "follower"). Qualche giorno fa Hetemaj si è unito al Gilla e l'ha fatto con un video in cui "sorprende i tifosi travestendosi da Babbo Natale". Un'iniziativa che non poteva non essere social, per una realtà che lo è in pieno e sarà la nuova casa di Hetemaj. Un bel modo per dire addio alla carriera da professionista come aveva annunciato, Sempre in campo, sempre col 56 sulle spalle.