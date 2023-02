Robbie Hamilton rinnova con l'Hibernian e passa in prestito allo Stirling Albion per il resto della stagione. Come si legge sui canali ufficiali del club scozzese, il centrocampista classe 2004, figlio dell'ex calciatore professionista Jim, ha rinnovato fino al 2024 prima di essere ceduto in prestito.

Robbie Hamilton has signed a new contract with Hibernian FC 📝⚽️

The promising 18 year-old midfielder has joined @Stirling_Albion for the rest of the 2022/23 season 👇

— Hibernian Football Club (@HibernianFC) February 14, 2023