ufficiale Holtmann saluta il Bochum e la Germania, va in Turchia

Dopo aver festeggiato la salvezza del suo Bochum nella scorsa Bundesliga, è tempo di saluti per Gerrit Holtmann (28 anni). L'esterno d'attacco tedesco con doppio passaporto delle Filippine lascia per la prima volta il suo paese e tenta l'avventura professionale in Turchia. È stato ufficializzato come nuovo calciatore dell'Antalyaspor, che lo acquisisce in prestito con diritto di riscatto.