ufficiale Honved, risolto il contratto del tecnico Sannino

Giuseppe Sannino non è più l'allenatore della Honved. Lo rende noto il club ungherese con un comunicato ufficiale. Resta fino al 30 aprile il preparatore atletico Valerio Zuddas mentre il resto dello staff farà ritorno in Italia. Nelle settimane scorse Sannino era già stato messo in quarantena dopo essere tornato in Ungheria dopo un viaggio in Italia di due giorni.