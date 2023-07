ufficiale Hubers e il Colonia avanti insieme. Il difensore tedesco rinnova fino al 2026

vedi letture

Conferma importante in casa Colonia. Il giocatore in questione è Timo Hubers, difensore classe '96 che nella giornata di oggi ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club tedesco fino al 2026.

Cresciuto nell'Hannover, Hubers gioca per la prima volta con il Colonia nella stagione 2015/16 militando nella seconda squadra. Tornato ad Hannover, si trasferisce definitivamente al Colonia a partire dall'annata 2021/22 e da quel momento colleziona in totale 60 presenze e 5 gol. Con il rinnovo per altre tre stagioni, il centrale difensivo può diventare ancora di più una colonna del club biancorosso.