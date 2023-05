ufficiale Hummels rinnova con il Borussia Dortmund. Contratto per un'altra stagione

In attesa della sfida decisiva per il titolo, in programma sabato con il Mainz, il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo del contratto di uno dei suoi leader. Mats Hummels, difensore classe 1988, resterà in giallonero anche per la prossima stagione.