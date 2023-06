Brendan Rodgers torna sulla panchina del Celtic, ecco l'annuncio ufficiale. Il tecnico nordirlandese, 50 anni, aveva già guidato gli hoops dal 2016 a gennaio 2019, conducendoli alla vittoria di due campionati scozzesi, due coppe di Scozia e 3 coppe di Lega scozzesi. Il nuovo accordo è su base triennale.

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.

Let's get to work! 🙌

— Celtic Football Club (@CelticFC) June 19, 2023