ufficiale Il Barcellona blinda Ter Stegen con una clausola monstre

Il Barcellona ha reso noto il rinnovo di Marc ter Stegen. Il portiere tedesco si è unito al club catalano fino al 2028 e la sua clausola rescissoria è stata fissata a 500 milioni di euro.

Arrivato nel 2014, acquistato dal Borussia Monchengladbach, Ter Stegen ha raccolto 379 presenze con i blaugrana. È attualmente il quarto portiere del Barcellona per numero di partite disputate, dietro Ramallets (387), Zubizarreta (410) e Victor Valdés (535). In questi nove anni, Ter Stegen ha vinto 5 campionati, 5 Coppe del Re, una Champions, 3 Supercoppe spagnole, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.