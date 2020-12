ufficiale il Bayer Leverkusen blinda il gioiellino Wirtz: rinnovo di contratto fino al 2023

Dopo Kai Havertz, il Bayern Leverkusen si gode un altro ragazzo-prodigio. Florian Wirtz, 17 anni, in questa stagione ha collezionato già 5 gol e 5 assist in 18 presenze, attirando a sé i riflettori di tutto il mondo. Ma il club tedesco s'è mosso d'anticipo e ha deciso di blindare la sua stellina: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021 per il giocatore nativo di Pulheim.