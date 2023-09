ufficiale Il Burnley punta forte su Vitinho. Rinnovo fino al 2027 per il brasiliano

Rinnovo importante in casa Burnley. In queste ore, infatti, è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino al 2027 del difensore classe '99 Vitinho. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Burnley Football Club è lieto di confermare che Vitinho ha firmato un nuovo contratto quadriennale con Turf Moor. Vitinho diventa il quarto Claret a firmare un nuovo contratto a lungo termine in questa stagione, dopo che Josh Cullen, Anass Zaroury e Manuel Benson hanno firmato nuovi contratti ad agosto.

Vitinho, che ha giocato tre delle sette partite iniziali dei Clarets in questa stagione, è arrivato a Burnley la scorsa estate dopo essere arrivato dalla squadra belga del Cercle Brugge per una cifra non rivelata. Il 24enne ha giocato 41 volte nella sua prima stagione con i Clarets e ha aiutato la squadra di Vincent Kompany ad assicurarsi il titolo del campionato Sky Bet".