UFFICIALE: Il campionato turco non si ferma? Obi Mikel non ci sta e lascia subito il Trabzonspor

Il campionato turco non si ferma? Obi Mikel non ci sta e lascia subito il Trabzonspor

John Obi Mikel non ci sta. L'esperto centrocampista, ex tra le altre del Chelsea, ha deciso di risolvere anzitempo il suo contratto col Trabzonspor. Il nigeriano non ha digerito infatti la scelta della Federcalcio turca di continuare a giocare, seppur a porte chiuse, nonostante la pandemia Coronavirus che sta tenendo sotto scacco l'intero pianeta: "La vita viene prima del calcio. Non sono calmo e non voglio continuare a giocare in questa situazione. Tutti dovremmo essere a casa con le nostre famiglie in un momento così critico. La stagione dovrebbe essere annullata", era stato il suo sfogo sui social dopo essersi rifiutato di scendere in campo nello scontro diretto di domenica scorsa tra Trabzonspor e Istanbul Basaksehir.

A dare l'ufficialità dell'addio è stato quindi lo stesso club turco con una nota ufficiale: "Il legame tra la nostra società e Obi Mikel, avviato il 30 giugno 2019 e valido fino al 31 maggio 2021, si è concluso. Il giocatore ha rinunciato a tutti i suoi crediti di qui in avanti", il comunicato.