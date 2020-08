ufficiale Il CSM Politehnica Iași ingaggia l'ex Lazio Baxevanos

Dopo il periodo passato in prestito al FC Botosani, Nikolaos Baxevanos (21) firma per il CSM Politehnica Iași. Il centrale di nazionalità greca rimane dunque in Romania, sempre con la formula del prestito da parte della Lazio. Nazionale under 19, Baxevanos ha iniziato la scorsa stagione al Panionios.