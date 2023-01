ufficiale Il Fenerbahce esercita l'opzione di riscatto, Bruma resta in Turchia

Attraverso i propri canali ufficiali, il Fenerbahce ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il PSV Eindhoven per il riscatto dell'esterno portoghese Armindo Tué Na Bangna, meglio conosciuto come Bruma. Il giocatore era arrivato in estate in Turchia e resterà fino al 30 giugno 2025.