ufficiale Il figlio di Djorkaeff lascia la Scozia e vola in Svizzera. Giocherà nel Kriens

Oan Djorkaeff sbarca in Svizzera. Il figlio di Youri, ex fantasista dell'Inter e della Nazionale francese, ha firmato un biennale con il Kriens, squadra della seconda serie elvetica. Centrocampista sinistro, classe 1997, Oan è nato in Italia, a Milano. Lascia il St. Mirren, con cui ha messo insieme 6 presenze (di cui 4 in Coppa di Scozia) nella scorsa stagione.